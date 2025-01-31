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Астрономы заметили большую корональную дыру на Солнце, повернутую к Земле

Астрономы заметили большую корональную дыру на Солнце, повернутую к Земле

Астрономы заметили, что Солнце поворачивается к Земле большой корональной дырой. Об аномалии рассказали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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