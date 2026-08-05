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Владельцам iPhone раскрыли последствие дела против Apple в России

Владельцам iPhone раскрыли последствие дела против Apple в России

Дело, которое Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила против корпорации Apple, не повлияет на владельцев iPhone в России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

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