Вера Брежнева была в тяжелейшей депрессии после развода с Константином Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись после восьми лет брака. Пара долго скрывала проблемы в отношениях, но недавно Вера призналась в разводе и объявила о выходе своего нового мини-альбома.
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