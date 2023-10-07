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Вера Брежнева была в тяжелейшей депрессии после развода с Константином Меладзе

Вера Брежнева была в тяжелейшей депрессии после развода с Константином Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись после восьми лет брака. Пара долго скрывала проблемы в отношениях, но недавно Вера призналась в разводе и объявила о выходе своего нового мини-альбома.

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