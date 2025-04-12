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Царьград

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Лавров и Фидан обсудили безопасность судоходства в Черном море и Украину

Лавров и Фидан обсудили безопасность судоходства в Черном море и Украину

В Анталье прошла встреча министров иностранных дел Турции и России, Хакана Фидана и Сергея Лаврова. Обсуждались двусторонние отношения, безопасность Черного моря, украинский конфликт, а также ситуация в Сирии и секторе Газа.

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