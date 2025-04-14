👆 напомним, мы уже поднимали вопрос парковки здесь большегрузов, предупреждали, что на прямой улице машины , мотоциклы несутся с большой скоростью, что чревато трагедией.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👆 напомним, мы уже поднимали вопрос парковки здесь большегрузов, предупреждали, что на прямой улице машины , мотоциклы несутся с большой скоростью, что чревато трагедией.