В центре развития волонтерства Кабардино-Балкарии прошел круглый стол, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ресурсном Центре развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики состоялся круглый стол на тему «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде.
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