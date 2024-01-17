Дженнифер Эрмосо о зарплатах футболисток: «Мы просто хотим зарабатывать на жизнь футболом – не на уровне Месси. Меня злит, что нас называют капризными и эгоистичными»

«Самые высокооплачиваемые футболистки зарабатывают около миллиона евро в год. Мы никогда не говорили, что хотим зарабатывать, как Лео Месси, мы просто хотим, чтобы у игроков была минимальная годовая зарплата, которая позволяла бы им жить за счет футбола.