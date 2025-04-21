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Вечная дружба с Россией: В Астане появится необычное место для отдыха

Вечная дружба с Россией: В Астане появится необычное место для отдыха

В столице Казахстана по указу президента состоится открытие новой достопримечательности.В 2024 году во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о создании необычного памятного места, которое станет символизировать долговечный союз между двумя дружественными государствами.

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