Лантратова: проект о раннем выходе в декрет направлен на улучшение здоровья мам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала RT, что законопроект, который предоставит женщинам право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, призван помочь тем, кто столкнулся с проблемами вынашивания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии