Лантратова: проект о раннем выходе в декрет направлен на улучшение здоровья мам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала RT, что законопроект, который предоставит женщинам право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, призван помочь тем, кто столкнулся с проблемами вынашивания.