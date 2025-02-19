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Лантратова: проект о раннем выходе в декрет направлен на улучшение здоровья мам

Лантратова: проект о раннем выходе в декрет направлен на улучшение здоровья мам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала RT, что законопроект, который предоставит женщинам право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, призван помочь тем, кто столкнулся с проблемами вынашивания.

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