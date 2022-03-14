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В Тюмени с 8 этажа строящегося дома упал мужчина

В Тюмени с 8 этажа строящегося дома упал мужчина

Приехавшая бригада скорой помощи осмотрела сорвавшегося с высоты тюменца и отвезла в ОКБ № 2. В пресс-службе депздрава Тюменской области на запрос «Нашего города» ответили, что в настоящее время пациент получает весь комплекс необходимой помощи.

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