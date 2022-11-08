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Лариса Латынина: «Не согласна с Хоркиной, что она самая титулованная гимнастка мира, а я иду за ней. 18 олимпийских наград есть только у меня»

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина отреагировала на слова Светланы Хоркиной, назвавшей себя самой титулованной гимнасткой мира.

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