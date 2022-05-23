Телеканал «Карусель» приглашает детей на летнюю программу «Дизайн без границ» в Еврейский музей и центр толерантности

Каждую неделю участников ждут творческие ателье, мастер-классы, городские квесты, дискуссии и встречи в формате «вопрос — ответ» с ведущими российскими художниками, дизайнерами и сценографами, выезды в московские музеи, галереи, парки (ГМИИ им.