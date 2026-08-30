Во время поздравления девушка случайно попала ножом парню в глаз

Девушку решили по традиции поздравить и окунуть лицом в праздничный торт. Но в момент, когда она резко поднялась, произошло неожиданное: нож, который оказался у неё в руке, оказался направлен вверх и попал парню прямо в глаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым