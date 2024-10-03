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Военное обозрение

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БПЛА серии «Одуванчик» дошли до производства

БПЛА серии «Одуванчик» дошли до производства

Российская промышленность начала серийное производство БПЛА семейства «Одуванчик». Лёгкие беспилотники этой линейки способны нести разные нагрузки и решать задачи в тактическом звене.

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