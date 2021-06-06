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“Потешная сказка” ждет гостей в стенах Тверского Театра кукол

“Потешная сказка” ждет гостей в стенах Тверского Театра кукол

Тверской Театр кукол приглашает юных зрителей стать участниками “Потешной сказки”. 7 июня в стенах театра состоится премьера спектакля-игры “Потешная сказка”, в состав которой войдет немало известных сюжетов.

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