“Потешная сказка” ждет гостей в стенах Тверского Театра кукол

Тверской Театр кукол приглашает юных зрителей стать участниками “Потешной сказки”. 7 июня в стенах театра состоится премьера спектакля-игры “Потешная сказка”, в состав которой войдет немало известных сюжетов.
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