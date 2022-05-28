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Татьяна Лобач возглавила рабочую группу в Госдуме РФ

Татьяна Лобач возглавила рабочую группу в Госдуме РФ

Комитетом Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры создана рабочая группа по развитию и функционированию средств размещения туристов, которую возглавила депутат Государственной Думы от Севастополя Татьяна Лобач.

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