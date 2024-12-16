В центре Архангельска на несколько дней перекрыли дорогу

С сегодняшнего дня закрывается проезд по улицы Нагорной от АГКЦ до улицы Гайдара.В период с 16 по 20 декабря в связи с проведением строительных работ будет перекрыт проезд для автомобилей по улице Нагорной на участке от улицы Воскресенской до улицы Гайдара.
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