Ковальчук: смена руководства Брянской области проходит без негатива

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Смена руководства Брянской области происходит планово и без каких-либо негативных моментов, сообщил в беседе с ТАСС врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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