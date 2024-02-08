Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве наступит весна

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Весна в Москве наступит ни раньше, ни позже, а в положенный срок. В этом году весенняя погода будет противоречивой, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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