Шарль Леклер пожаловался на проблемы со зрением после аварии

Шарль Леклер пожаловался на проблемы со зрением после аварииОткрытый источникПилот Ferrari Шарль Леклер попал в серьезную аварию на Гран При Италии и на встрече с журналистами в паддоке признался, что ему предстоит пройти дополнительные медицинские проверки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым