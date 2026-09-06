Шарль Леклер пожаловался на проблемы со зрением после аварии

Шарль Леклер пожаловался на проблемы со зрением после аварииОткрытый источникПилот Ferrari Шарль Леклер попал в серьезную аварию на Гран При Италии и на встрече с журналистами в паддоке признался, что ему предстоит пройти дополнительные медицинские проверки.