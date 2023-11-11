Атмосфера нашей планеты всего на 21% состоит из кислорода. Каждый человек легко может задержать дыхание как минимум на минуту, но исчезновение кислорода всего на 5 секунд окажет невероятное влияние на организм и на Землю в целом: исследователи на видео смоделировали, что произойдет в таком случае.
Ученые показали, что произойдет, если кислород на Земле исчезнет ровно на 5 секунд
Комментарии
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А
Алексей
С чего это вода начнет испарятся? И откуда 33 процента? Атомная масса кислорода 16,двух атомов водорода 2.получается 88,8 процентов.Ау,автор???
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18 час.
Igor Shumarin
На всех кухнях с газовыми плитами прекратится горение комфорток, прекратится горение котлов и газовых турбин на ТЭЦах, встанут все АГВ в домах с газовым отоплением, встанут котельные, работающие на газе. Встанет транспорт, ибо ДВС - ам нужен кислород. Попадают самолёты...
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17 час.
А Кудасов
За подобные заголовки над таким содержанием морду бить надо.
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3 час.
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