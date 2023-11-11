Ученые показали, что произойдет, если кислород на Земле исчезнет ровно на 5 секунд

Атмосфера нашей планеты всего на 21% состоит из кислорода. Каждый человек легко может задержать дыхание как минимум на минуту, но исчезновение кислорода всего на 5 секунд окажет невероятное влияние на организм и на Землю в целом: исследователи на видео смоделировали, что произойдет в таком случае.