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Тильки в руську!

   К  посту Херсонские куркули на украинском языке учат любить Россию, вызвавшему    бурное     одобрение,    прислали    чуть  ли  не  двести  комментариев,  и  один  из  них  был  таков:"В норме простонародью даже в страшном сне не может присниться, чтобы все вокруг, включая руководство, дворянство, священство, профессуру, перешли на его сельский говор и начали на нём писать книги, учить в школах и служить в церквях (за такие попытки в ХІХ веке мужики нередко даже били народовольцев).

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