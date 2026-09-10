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Царьград

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Шутка в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" сняла вопрос о смысле войны с Англией

Шутка в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" сняла вопрос о смысле войны с Англией

Киновед счёл важным раскрыть, почему шутка Мюнхгаузена о войне с Англией тоньше, чем кажется.Фильм Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» полон остроумных деталей, но одна из самых изящных шуток связана с решением барона объявить войну Англии.

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