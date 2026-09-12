Шуточная коронация на юбилей мужчины

Идея с коронацией пришла мне в голову за три месяца до пятидесятилетия мужа, когда я в очередной раз услышала от него привычную присказку, которую он произносит буквально по любому бытовому поводу вот уже двадцать лет совместной жизни.
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