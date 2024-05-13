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Хави о замене Левандовского с «Сосьедадом»: «У «Барсы» три матча на неделе, и нам нужно было больше энергии. Понимаю недовольство Роберта – мне тоже не нравилось, когда меня меняли»

В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 2:0. Левандовски был заменен на 76-й минуте – вместо него вышел Ферран Торрес.

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