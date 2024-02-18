Эпилепсия и школа: как помочь ребенку учиться

Эпилепсия — одно из самых давно изученных заболеваний нервной системы человека. Оно сопровождается эпилептическими приступами и характеризуется постоянной предрасположенностью мозга к генерации аномальных нейронных разрядов.
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