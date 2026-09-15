RND сообщило о въезде 6 тыс. украинцев в Германию за три месяца

За последние три месяца около 6 тысяч украинцев прибыли в Германию, несмотря на ограничения ЕС. На конец августа общее число граждан Украины в Германии составило 1 358 212.
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