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Царьград

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RND сообщило о въезде 6 тыс. украинцев в Германию за три месяца

RND сообщило о въезде 6 тыс. украинцев в Германию за три месяца

За последние три месяца около 6 тысяч украинцев прибыли в Германию, несмотря на ограничения ЕС. На конец августа общее число граждан Украины в Германии составило 1 358 212.

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