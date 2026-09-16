🛠 В Черноморском и Раздольненском районах обновляют сельские дома культуры, школы и спортобъекты В селе Красноярское Черноморского района капитально отремонтирован дом культуры 1958 года постройки.
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