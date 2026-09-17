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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» впервые с сезона-2023/24 одержало 5 побед подряд в РПЛ

«Динамо» со времен Марцела Лички не добивалось таких результатов в чемпионате, как в этом сезоне. Сегодняшняя победа над « Ростовом » (3:0) стала для московской команды пятой подряд в Альфа-Банк РПЛ .

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