Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree
    Просто "кормим" подойдёт?По поводу пленных...
  • Михаил Фадеев
    ,кормим на убой - В данном контексте жутковатое выражение, людоедское какое-то и к нашим все-таки неприменимое. Русск...По поводу пленных...
  • Владимир Алтайцев
    Автор хоть раз в  жизни видел вентшахты?"Я пошла к участк...

Грязноротые

Грязноротые

— А кто такая эта мадемуазель де Зие? И кому она служит? — спросила Анжелика. — О, я вас умоляю, маркиза! Таких, как эта де Зие, полно при дворе, и все кому-нибудь служат, — раздраженно ответил Баркароль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
&quot;Огласите весь список пожалуйста&quot;, а то всё завуалировано, кто, где, когда, куда?
Ответить
11 час.
Владимир Алтайцев
Поддерживаю и  Федулова, и Алексея - где фамилии и имена? Иначе  это словоблудие.
Ответить
7 час.
Вера смелых
Имена - теперь в тренде орать им в Телеге, и их там тьма. Но навскидку - Монтян , титяна, или баба-жопа, её подельники - блогер &quot;одесские катакомбы&quot; и &quot;рассерженный одессит&quot;, небезызвестный экс-депутат Рады из мусорного бака алконавт Олег Царёв, рисовать стрелок на карте, бывший сотник майдана, сумской мастер по ремонту холодильников Юрко Подляка, его тёмный друган, секретный харьковый &quot;партизан и подпольщик&quot; Онуфриенко, они теперь военные аж эксперты, и новенький - Семченко, такой же наглый, как - вспомните, который возмутился , что Артамонов поделил хохлов на сорта... Осташко-фисташка, якобы очень Россиию любит. Можно продолжить , но уже тошнит.. И все они, как один  нигде не работают официально , но живут припеваючи на донаты от русских лохов, покупая, как &quot;Два майора&quot;, премиум-авто за собранные миллионы. Ваджра, будучи сам с западенщины, не называет поимённо этих хероев, из нежелания идти на конфликт с этими  хохлядями.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх