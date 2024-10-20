Вера смелых

Имена - теперь в тренде орать им в Телеге, и их там тьма. Но навскидку - Монтян , титяна, или баба-жопа, её подельники - блогер "одесские катакомбы" и "рассерженный одессит", небезызвестный экс-депутат Рады из мусорного бака алконавт Олег Царёв, рисовать стрелок на карте, бывший сотник майдана, сумской мастер по ремонту холодильников Юрко Подляка, его тёмный друган, секретный харьковый "партизан и подпольщик" Онуфриенко, они теперь военные аж эксперты, и новенький - Семченко, такой же наглый, как - вспомните, который возмутился , что Артамонов поделил хохлов на сорта... Осташко-фисташка, якобы очень Россиию любит. Можно продолжить , но уже тошнит.. И все они, как один нигде не работают официально , но живут припеваючи на донаты от русских лохов, покупая, как "Два майора", премиум-авто за собранные миллионы. Ваджра, будучи сам с западенщины, не называет поимённо этих хероев, из нежелания идти на конфликт с этими хохлядями.