Врио губернатора заявил о стабилизации ситуации в Беловском районе Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в воскресенье, 11 августа, заявил о том, что днем ранее был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района, в настоящее время ситуация стабилизирована.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии