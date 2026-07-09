Евросоюз ударил по Ахметову и Пинчуку, ограничив ввоз металла с украинских заводов

Чиновники Европейского союза ограничили возможность заработка на продаже металла украинских олигархов, спонсоров ВСУ Рината Ахметова*, Виктора Пинчука и других, которые завладели металлургическими предприятиями, построенными при СССР.
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