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Директора департамена контроля правительства Евгения Дербенева уволили

Директора департамена контроля правительства Евгения Дербенева уволили

Об увольнении стало известно из сообщения на официальном портале правовой информации.Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении главы департамента контроля правительства Евгения Дербенева.

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