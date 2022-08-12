Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте и общественники присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем правопорядка»

В рамках акции «Зарядка со стражем правопорядка», которая уже стала традицией и ежегодно проводится по всей стране, инспекторы по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, совместно с членами Общественного совета, посетили ребят, содержащихся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю.