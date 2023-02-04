Петербург и Мексика планируют наладить взаимодействия по нескольким направлениям

Сотрудничество обсуждалось с послом Мексики Эдуардо Вильегасом Мехиасом. Петербург планирует расширить сотрудничество с Мексикой сразу по нескольким направлениям.
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