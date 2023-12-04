Ростовский митрополит заявил, что христианам нельзя верить снам

По мнению сановника, Бог сознательно закрыл людям глаза на потусторонний мир, поскольку сознание человека не может принять иные стороны духовной жизни Ростовский митрополит Меркурий заявил, что христианам не стоит верить снам.
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