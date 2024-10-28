Экономист допустил подорожание доллара выше 100 рублей

Эксперт отметил, что объявленная структура бюджета на 2025 год допускает высокую инфляцию, а потому говорить об укреплении валюты не приходится К концу 2025 года доллар будет стоить 100-102 рубля, а евро – около 110 рублей.
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