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А нужна ли нам такая гласность?

А нужна ли нам такая гласность?

В СССР официально не сообщали об очень многих происшествиях и катастрофах. Как нам объяснили в начале перестройки, в СССР не было «свободы слова», не было гласности, и мы, бедные, страдали от того, что не знаем, что плохого происходит в стране.

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