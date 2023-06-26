Сильный дождь ворвется в Приморье уже во вторник - новый прогноз

Сильный дождь ворвется в Приморье уже во вторник, 27 июня. В мэрии столицы региона предупреждают, что завтра всем стоит быть начеку погодной обстановки, так как синоптики прогнозируют надвигающийся циклон.
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