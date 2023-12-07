В пяти городах Челябинской области отменены занятия в школах. Мороз продолжает наступать

Дневные температуры на Южном Урале опустятся до 30 градусов мороза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в столице Южного Урала из-за мороза сегодня отменили занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены.