В пяти городах Челябинской области отменены занятия в школах. Мороз продолжает наступать

Дневные температуры на Южном Урале опустятся до 30 градусов мороза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в столице Южного Урала из-за мороза сегодня отменили занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены.
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