Мигранту Рустаму Байжуменову дали условный срок за убийство участника СВО. Что происходит с российским правосудием?

4 марта уроженец Таджикистана, боец MMA, выступающий за Дагестан, Рустам Байжуменов, который в сентябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения убил участника специальной военной операции Максима Никитина, нанеся ему смертельный удар в горло, вышел на свободу, отсидев в изоляторе пять с половиной месяцев.
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