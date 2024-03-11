Мигранту Рустаму Байжуменову дали условный срок за убийство участника СВО. Что происходит с российским правосудием?

4 марта уроженец Таджикистана, боец MMA, выступающий за Дагестан, Рустам Байжуменов, который в сентябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения убил участника специальной военной операции Максима Никитина, нанеся ему смертельный удар в горло, вышел на свободу, отсидев в изоляторе пять с половиной месяцев.