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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби дважды забил в игре с «Монреалем» – дубль во 2-м матче подряд. У него 597 голов в НХЛ и 93 победных – делит 14-е место в истории по их числу

Капитан «Питтсбурга» был признан первой звездой матча с «Канадиенс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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