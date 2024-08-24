Какие 5 знаков зодиака чаще других вступают в брак по расчету

Многие считают, что некоторые знаки зодиака более склонны вступать в брак по расчету, чем другие. Это не означает, что все представители этих знаков действуют именно так, но они могут проявлять склонность к расчетливому подходу при выборе партнера.
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