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Спорт Уик-Энд

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Эксперимент, который затормозил «Краснодар». Успеют ли «быки» проделать работу над ошибками к матчу с «Зенитом»?

Эксперимент, который затормозил «Краснодар». Успеют ли «быки» проделать работу над ошибками к матчу с «Зенитом»?

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев высказался о кадровых и игровых проблемах «Краснодара», который в 10-м туре РПЛ на своем поле будет принимать «Зенит».

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