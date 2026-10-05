Эксперимент, который затормозил «Краснодар». Успеют ли «быки» проделать работу над ошибками к матчу с «Зенитом»?

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев высказался о кадровых и игровых проблемах «Краснодара», который в 10-м туре РПЛ на своем поле будет принимать «Зенит».