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Что случилось с Еленой Ваенгой: певица потеряла сознание прямо во время спектакля

Что случилось с Еленой Ваенгой: певица потеряла сознание прямо во время спектакля

Рассказываем, что случилось с Еленой Ваенгой, которая упала в обморок во время спектакля.Знаменитая эстрадная певица Елена Ваенга напугала своих поклонников во время посещения театрального представления в Москве, упав в обморок.

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