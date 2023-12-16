Что случилось с Еленой Ваенгой: певица потеряла сознание прямо во время спектакля

Рассказываем, что случилось с Еленой Ваенгой, которая упала в обморок во время спектакля.Знаменитая эстрадная певица Елена Ваенга напугала своих поклонников во время посещения театрального представления в Москве, упав в обморок.
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