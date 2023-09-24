Военное обозрение

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В Генштабе ВСУ обсуждают переход к обороне с возведением инженерных заграждений на основных направлениях

В Генштабе ВСУ обсуждают переход к обороне с возведением инженерных заграждений на основных направлениях

Украинское контрнаступление доживает последние дни, отсутствие резервов и большие потери вынуждают командование ВСУ перейти к обороне на основных направлениях в ожидании ответного удара российских войск.

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