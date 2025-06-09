Мэры Иркутска и Улан-Удэ подписали соглашение о сотрудничестве

Иркутск и Улан-Удэ сближаются. Между городами подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили главы муниципалитетов Руслан Болотов и Игорь Шутенков в рамках официального визита в столицу Прибайкалья делегации из Республики Бурятия.
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