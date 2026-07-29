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Основатель Uniswap опроверг утверждения о том, что комиссии v4 снижают доходы поставщиков ликвидности

Основатель Uniswap опроверг утверждения о том, что комиссии v4 снижают доходы поставщиков ликвидности

Основатель Uniswap Хайден Адамс выступил против критики в адрес недавно активированных комиссий протокола v4, заявив, что утверждения о снижении доходов поставщиков ликвидности основаны на неверных предположениях.

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