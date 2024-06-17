«Рольф» планирует начать выпуск авто под своим брендом

Дилерский холдинг «Рольф» планирует выпускать под своим брендом автомобили, колесные диски и шины. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ», которое вышло 17 мая, рассказал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, бизнес-партнер главы «Рольфа» Романа Антонова.
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