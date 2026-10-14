Технология God’s Eye CNOA позволит прокладывать маршрут по городским улицам Китайский универсал Denza Z9 GT станет первым автомобилем BYD на европейском рынке с системой помощи при городском вождении God’s Eye CNOA.
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